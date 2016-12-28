 «لوتس» تطرح سيارتها الجديدة «Evora Sport 410» | صحيفة تواصل الالكترونية

«لوتس» تطرح سيارتها الجديدة «Evora Sport 410»

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«لوتس» تطرح سيارتها الجديدة «Evora Sport 410»

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة لوتس البريطانية للسيارات، عن الموديل الجديد من سيارتها الرياضية الجديدة Evora Sport 410، والتي خسرت 70 كيلوغراماً من وزنها، وزادت قوة محركها 10 أحصنة.

وذكرت الشركة أن سيارتها الجديدة Evora Sport 410″”، التي تزن 1325 كجم، تتمتع بملامح جديدة من خلال التصميم الجديد للمشتت الأمامي والسقف والمقاعد الرياضية، والتصميم الجديد للمؤخرة المدمج بها ناشر الهواء.

وأشارت لوتس إلى أن سيارتها رباعية المقاعد 2+2 تعتمد على سواعد محرك سعة 5ر3 لتر، ومكون من 6 أُسطوانات ومزود بكمبريسور، حيث يولد هذا المحرك قوة 410 أحصنة/410 نيوتن أمتار.

وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كلم/س في غضون 1ر4 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 300 كلم/س.

ومن المقرر طرح السيارة الجديدة Evora Sport 410 بسعر حوالي 108 آلاف و500 يورو.

 

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