خبير تنمية بشرية: «القلق» يقتل 3 أضعاف ضحايا حرب فيتنام (فيديو)

تواصل – سعود الخالد:

استعرض مدرب التنمية البشرية، سلطان العثيم، عدداً من الحلول للحصول على راحة البال والصفاء، ومعالجة ظاهرة القلق الخطيرة التي قتلت في أمريكا وحدها مليون إنسان.

وقال العثيم، خلال حلقته في برنامج “هي حياتي” الذي يبث على قناة المجد، إن عدد ضحايا القلق يمثل ثلاثة أضعاف ما قتلته الحرب العالمية من الأمريكيين؛ أي ثلاثة أضعاف ضحايا حرب فيتنام.

وتطرَّق العثيم خلال الحلقة إلى أهمية الوعي بأهمية العيش في الحاضر وليس التفكير الدائم والقلق من المستقبل؛ لأن الحاضر هو الذي يصنع الفرق، كما تناول أهمية ألا يكلف الإنسان فوق طاقته، وأن الله أرحم بالعبد من نفسه فلم يكلفه بما لا يطيق، بينما يضغط الإنسان على نفسه بأكبر مما تحتمل.

كما تناول المدرب أهمية إغلاق نوافذ الطاقة السلبية مثل هوس مشاهدة نشرات الأخبار، أو الدراما الحزينة، وأهمية إدارة الأفكار وليس العكس، وأن يتعلم الإنسان فنون الاسترخاء، وأهمية الخلوات، بعيداً عن أي مثير يحول دون إعادة النفس إلى صفائها.