 التحقيق مع قادة مدارس في مكة بسبب رسوم تصوير الاختبارات | صحيفة تواصل الالكترونية

التحقيق مع قادة مدارس في مكة بسبب رسوم تصوير الاختبارات

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التحقيق مع قادة مدارس في مكة بسبب رسوم تصوير الاختبارات

تواصل – سعود الخالد:

أحالت إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة، بعض قادة المدارس للتحقيق بسبب رصد تجاوزات تتعلق بإجبار المعلمين والمعلمات بدفع رسوم مالية؛ بحجة تأمين مستلزمات تصوير أسئلة الاختبارات النهائية.

وجاء تحرك إدارة التعليم، بعد أن تلقت في وقت سابق بعض الشكاوى من قبل متضررين من منسوبي التعليم، مفادها أن قادة المدارس يطالبون بدفع رسوم 100 ريال لكل مادة، لتصوير أسئلة الاختبارات؛ مما دفع الإدارة إلى متابعة كل المخالفات في ذلك، والبدء في تقصي حقائق بعضها.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم مكة المكرمة، طلال الردادي، في حساب الإدارة على “تويتر”، أن الميزانية التشغيلية للمدارس تجاوزت 36 مليون ريال هذا العام، ولها بنود صرف محددة، منها تصوير الأسئلة، وتأمين كل مستلزمات ذلك، فيما يعد تصوير الأسئلة خارج المدرسة مخالفة تستوجب العقوبة.

وشدد الردادي، على أن من يخالف ذلك من قادة المدارس سيعرض نفسه للمساءلة والإحالة للتحقيق، داعياً إلى ضرورة التزام الأنظمة في هذا الشأن.

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