تبوك.. إنقاذ 5 أفراد تعطل قاربهم في عُرض البحر

تواصل – تبوك:

قال الناطق الإعلامي المكلف بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك، الرائد البحري فهد العنزي، إن الدوريات البحرية بحرس الحدود بقطاع ضباء، أنقذت واسطة نزهة على متنها 5 أشخاص بعُرض البحر.

وأضاف العنزي: أن غرفة القيادة والسيطرة تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بأن واسطته تعطلت في عُرض البحر بين جزيرة يبوع والشريط الساحلي، وعلى الفور، تم توجيه دورية بحرية للموقع، وتم العثور على الواسطة، وقدمت لهم المساعدة اللازمة، وتم قطر الواسطة لمرسى مركز الصورة باليوم نفسه، وطاقمها بصحة جيدة، وفقاً لـ”الرياض”.

وبحسب العنزي، فقد تبين أن سبب العطل من المكائن، مؤكداً أن قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك تشدد على أصحاب قوارب الصيد والنزهة بالتأكد من سلامة أجهزة الملاحة، والمكائن، والبطاريات، وكمية الوقود، ومعدات السلامة لوسائطهم البحرية، والتأكد من الأحوال الجوية قبل الإبحار وذلك لسلامتهم.