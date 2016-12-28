«تحفيظ حفر الباطن» تطلق مشروع «زد حافظاً» لكفالة طلاب الحلقات

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أطلقت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة حفر الباطن، مشروع “زد حافظاً” وهو عبارة عن كفالة طالب حلقة لمدة عام دراسي كامل بمبلغ 330 ريالاً، ويصل للمتبرع تقرير فصلي عن مستوى الطالب أو الطالبة.

وأوضح رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالجمعية، الأستاذ عبدالله العنزي لـ”تواصل”، أن جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن يلتحق بها – بفضل الله – أكثر من 8500 طالب وطالبة، 4000 منهم مكفولون و4500 ليسوا بمكفولين.

وأضاف العنزي: “أطلقنا حملة لكفالتهم حيث تسابق أهل الخير ومحبو كتاب الله لكفالتهم، وقد تم حتى الآن كفالة 3208 طلاب وطالبات ومتبقٍّ لانتهاء المشروع 1292 كفالة، مبيناً أن الجمعية خرَّجت العام الماضي أكثر من 100 حافظ لكتاب الله”.