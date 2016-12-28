«الشويعر» يقدم درسه الشهري بالمسجد الحرام

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أعلنت الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام عن إقامة الدرس العلمي الشهري للشيخ الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر.

ويقدم فضيلته الدرس الأول بعنوان: (شرح كتاب دليل الطالب)، وذلك ابتداءً من يوم الخميس الموافق 07-04-1438هـ وحتى يوم السبت الموافق 09-04-1438هـ بعد صلاة العصر إلى العشاء بتوسعة الملك فهد الدور العلوي باب (79).

يأتي ذلك من حرص الرئاسة التوجيهي والإرشادي والتوعوي في نشر العلم النافع لزوار ورواد وعمار بيت الله الحرام؛ للاستفادة من الدروس العلمية وتطبيقها والسير على نهجها والتمسك بمبادئها القويمة.