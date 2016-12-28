«جزائية الرياض» تنظر محاكمة مقيم يمني متهم بالرِّدة ولعن الصحابة

تواصل ـ علي الصغير:

نظرت المحكمة الجزائية المتخصّصة في الرياض، اليوم، دعوى ضد مقيم يمني، قدح في الأنبياء والصحابة، واتهم بعضهم بالدياثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق للمحكمة أن حكمت على المقيم الذي يعمل في مجال تمديدات التكييف، إلا أنه نقض الحكم من الاستئناف وأعيدت القضية للنظر من جديد.

وشملت لائحة الدعوى ضد المقيم تُهماً أبرزها الردة عن الإسلام باعتقاده أن الدين الإسلامي لم يبقَ صالحاً، ويجب استبداله واستبدال الرسل، وتعديه على النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء الآخرين، والملائكة، والقدح في زوجات النبي، والتعدي على الصحابة بالسب واللعن واتهام بعضهم بالدياثة.

وسبّ المقيم في كتاباته حُكام المملكة، وتمنيه هلاكهم، ووصفهم باليهود، كما تطاول على دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ووصف من يتبعها بالتكفيريين.