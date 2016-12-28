 فيديو يرصد تَسَلُّم إيران 400 مليون دولار فدية نظير رهائن أمريكانيين | صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو يرصد تَسَلُّم إيران 400 مليون دولار فدية نظير رهائن أمريكانيين

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تواصل- ترجمة:

رصد أحد هواة تصوير الطائرات من خلال مقطع فيديو، في 17 يناير 2016م، قيام ركاب طائرة تابعة للحكومة الإيرانية بتسلم 400 مليون دولار في صورة فرانكات سويسرية في جنيف من قبل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وفي نفس اليوم أُطلق سراح 4 سجناء أمريكيين من إيران؛ ما يرجح أن تكون هذه الأموال فدية لإطلاق سراحهم.

ويظهر من خلال الفيديو طائرة بوينج 737 وهي تغادر سويسرا الساعة الواحدة والربع بعد الظهر في 17 يناير الماضي، وذلك بعدما تلقت الولايات المتحدة معلومة بأن السجناء أُطلق سراحهم في طهران وفي طريقهم للمطار.

وقبل إقلاع الطائرة الإيرانية مباشرة شوهدت وهي تمر أمام طائرتين من سلاح الجو الأمريكي اللتين وصلتا لاستعادة الأمريكيين المحررين.

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