 «مدني الجوف»: وفاة طفل إثر حريق شب في منزل بدومة الجندل | صحيفة تواصل الالكترونية

«مدني الجوف»: وفاة طفل إثر حريق شب في منزل بدومة الجندل

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«مدني الجوف»: وفاة طفل إثر حريق شب في منزل بدومة الجندل

تواصل – أحمد الرمال:

أكدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، أنهم تلقوا بلاغاً في تمام الساعة الثانية عشرة، اليوم الأحد الموافق  ٣ / ٤ / ١٤٣٨هـ، باندلاع حريق شب بأحد المنازل بحي مخطط الأمير عبدالإله بمحافظة دومة الجندل.

وذكر المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي، أنه عند الوصول لمكان الحادث، تبين أن حريقاً شب بغرفة في شقة بالدور الأرضي؛ نتج عنه وفاة طفل يبلغ من العمر ٥ سنوات، مؤكدة أنه تم السيطرة على الحريق، وإخماده وسُلِّم الحادث لجهة الاختصاص.

وقال الرويلي: ‘‘نأمل من الإخوة المواطنين والمقيمين بمتابعة أطفالهم في المنزل، وإبعادهم عن أماكن الخطر، مع اتباع التعليمات والإرشادات الخاصة بالتدفئة بالكيروسين مع تمنياتنا بالسلامة للجميع‘‘.

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