السلطات الإيرانية توقف «مواطناً» بتهمة تهريب 44 ألف دولار أمريكي

تواصل- وكالات:

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، اعتقال مواطن سعودي في مطار مدينة ‘‘مشهد‘‘ شمالي شرقي البلاد، بزعم محاولته تهريب كميات كبيرة من الدولار الأمريكي.

وقال مدير دائرة التعزيرات الحكومية بالمدينة، رضا كريم: ‘‘إن السلطات الأمنية في مطار مدينة مشهد تمكنت من إلقاء القبض على مواطن أجنبي، بتهمة تهريب الدولارات وإخراجها من إيران‘‘، مضيفاً: أن المعتقل يحمل الجنسية السعودية، بحسب موقع ‘‘إرم نيوز‘‘.

وادَّعى كريم، أنه تم ضبط نحو 44 ألفاً و700 دولار أمريكي بحوزة السعودي، الذي كان ينوي إخراجها إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن المواطن ادعى أن نصف هذا المبلغ كان بحوزته منذ دخوله إلى إيران.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن المعتقل السعودي وبعد التحقيق معه تم تحويله إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بشأن التهم الموجهة إليه.