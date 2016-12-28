«هدف» يستحدث خدمة الاتصال بـ«لغة الإشارة» لذوي الإعاقة

تواصل – بدر العبدالرحمن:

استحدث صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، قناة جديدة لخدمة عملائه من ذوي الإعاقة من الأشخاص الصم بلغة الإشارة، من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، وذلك تعزيزاً لتواصله مع عملائه في القطاع الخاص.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” – في بيان اليوم الأحد- أن “تدشين خدمة “التواصل المرئي الإشاري للأشخاص الصم” يأتي إيمانا بأهمية تعزيز العدالة في الحقوق المهنية لجميع القوى العاملة الوطنية، ولتتاح برامج وخدمات الصندوق أمام جميع الباحثين عن عمل بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة”.

وأضاف البيان “ترتكز آلية تقديم هذه الخدمة على التخاطب المباشر مع عملاء “هدف” من الأشخاص الصم الذكور والإناث بلغة الإشارة، حيث تم تجهيز كادر مؤهل من موظفي صندوق تنمية الموارد البشرية، الذين سيستقبلون اتصالات العملاء الصم للرد على استفساراتهم واستقبال ملاحظاتهم والتعامل مع شكاويهم”.

وتابع أن هذه القناة تعتبر الأحدث في سلسلة قنوات التواصل بين “هدف” وعملائه، حيث يمكن للعملاء أفرادا كانوا أو منشآت الوصول إلى خدمات الصندوق من خلال فروعه الثابتة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة وفرعه المتنقل، بالإضافة إلى مركز الاتصال لخدمة العملاء (920000713) وقنوات التواصل في مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أنه “يمكن لعملاء هدف من الأشخاص الصم إجراء اتصال مباشر مع مركز خدمة العملاء بالضغط على أيقونة (تحدث بلغة الإشارة) المدرجة ضن قائمة (اتصل بنا) في الصفحة الرئيسية لموقع (صندوق تنمية الموارد البشرية)، وسيقوم الموقع بإرشاد العميل إلى بقية الخطوات لإتمام عملية الاتصال”.