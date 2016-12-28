 مغردون يتداولون فتاوى ⁧‫ابن باز‬⁩ ⁧‫وابن عثيمين‬⁩ ⁧‫والألباني‬⁩ عن الاحتفال بأعياد النصارى | صحيفة تواصل الالكترونية

مغردون يتداولون فتاوى ⁧‫ابن باز‬⁩ ⁧‫وابن عثيمين‬⁩ ⁧‫والألباني‬⁩ عن الاحتفال بأعياد النصارى

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مغردون يتداولون فتاوى ⁧‫ابن باز‬⁩ ⁧‫وابن عثيمين‬⁩ ⁧‫والألباني‬⁩ عن الاحتفال بأعياد النصارى

تواصل- سامي الثبيتي:

استنكر مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعاوى البعض بمشاركة النصارى أعيادهم، مؤكدين أن للمسلمين عيدين: عيد الأضحى وعيد الفطر، وما عدا ذلك ينافي الشرع الحنيف وسُنة النبي الكريم.

وتزامنا مع نهاية العام الميلادي واحتفال النصارى برأس السنة الميلادية، تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدات تُذكر بفتاوى ⁧‫ابن باز⁩ ⁧‫وابن عثيمين⁩ ⁧‫والألباني⁩ حول الاحتفال بأعياد النصارى.

وعبَّر المغردون خلال تغريداتهم عن رفضهم الاحتفال بأعياد النصارى، مؤكدين أن للمسلمين أعيادهم ودينهم الذي يعتزون ويفتخرون به.

وقال صاحب معرف “زياد”: “لا علاقة لنا بأعيادهم فلنا دين نعتزبه ونبي نقتدي به ﷺ فكيف نقرأ “قل هو الله احد” ونحتفل مع من يقولون إن لله ولداً”.

وتعجب صاحب معرف “yaqthany f-16” من المسلمين المحتفلين بأعياد النصارى قائلا: “ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻳﻨﺎﻣﻮﻥ، ﻭﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻳﺤﺘﻔﻠﻮﻥ، ﻓﻬﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﻧﻜﻮﻥ (ﺧﻴﺮ ﺃﻣﺔ ﺃﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎﺱ )؟”.

وقال صاحب معرف “عمر الشمري”: “والله ما احتفل، عيد المسلمين اثنان، عيد الفطر وعيد الأضحى فقط”.

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