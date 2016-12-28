«البنتاجون» تحذر جنودها من مخاطر مشروبات الطاقة

تواصل – وكالات:

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية ‘‘البنتاجون‘‘ تعميماً لجنودها، تحذر فيه من الخطر الذي تشكله مشروبات الطاقة على الجسم، مشيرة إلى أن الإفراط في تناولها ينعكس سلباً على مستهلكيها أثناء تأدية واجبهم، لاحتوائها على نسب عالية من الكافيين الذي يلحق ضرراً حقيقياً بالجسم.

وكان الجيش الأمريكي قد لاحظ أن جنوده، وبخاصة الذين خدموا في العراق وأفغانستان، كانوا يفضلون تناول مشروبات الطاقة على شرب الماء.

ووجدت الدراسة، التي حملت عنوان ‘‘استهلاك مشروبات الطاقة وارتباطه بمشاكل النوم بين أعضاء القوات المسلحة الأمريكية في ساحات القتال‘‘، أن الجنود الذين يتناولون هذه المشروبات في اليوم الواحد أكثر عرضة للشعور بالنعاس أو الغفو أثناء تأدية مهامهم.

وخلصت الدراسة، إلى أن 45% يستهلكون على الأقل مشروباً واحداً في اليوم، بينما يستهلك 14 % ثلاثة مشروبات أو أكثر يومياً.