بالفيديو.. اعتداء وحشي على سائق «مسلم» في بريطانيا

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قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: إن سائق تاكسي مسلماً تعرَّض لهجوم وحشي على يد امرأة وشريكها في الوقت الذي صور فيه المارة المشاجرة باستمتاع وأغانٍ، غير مبالين لما يتعرض له السائق من اعتداء وحشي.

وأشارت إلى أن “شهيد إقبال” الذي يبلغ من العمر 50 عاماً، أكد تعرضه للكم والضرب على يد زوجين بعدما أخرجهم من السيارة لرفضهم دفع أجرة 7 جنيهات إسترلينية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وأضافت أن الشجار اشتعل عندما حاولت المرأة السيطرة على عجلة القيادة في السيارة وطلبت 80 جنيهاً إسترلينياً لأطفالها.

وتحدثت عن أن السائق المسلم تعرض لاعتداء وحشي عندما حاول أن يتصل بـ999 لطلب النجدة.

وذكر السائق وهو أب لخمسة أبناء أن مجموعة من الشبان، وقفوا يشاهدونه أثناء الاعتداء عليه وفضلوا الاستمتاع بالمشاهدة وتصوير ما يحدث ورفعه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف السائق الذي يعمل في المهنة منذ عشر سنوات أنها المرة الأولى على الإطلاق التي يتعرض فيها لاعتداء خلال عمله.