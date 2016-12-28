تعرَّف على طرق تحجيم «نفقات» الهاتف الذكي لطفلك

تواصل ـ وكالات:

نصح خبراء بمراقبة الأطفال عند تصفحهم للإنترنت غير المحدود، بواسطة الهاتف الذكي؛ لما يترتب عليه من نفقات كبيرة، قد تثقل كاهل الوالدين.

ودعت عضو مبادرة “راقب ماذا يفعل طفلك بالميديا” الخبيرة الألمانية كريستين لانغر، الوالدين إلى اتخاذ بعض التدابير لتحجيم هذه النفقات، كإنشاء تذكرة عند الوصول إلى حجم بيانات معين.

كما أشارت إلى أهمية أن يقوم الوالدان بتعطيل خاصية “المشتريات داخل التطبيق” “In-App Purchase”.

ونبهت لانغر، إلى خطورة قيام الطفل بشراء تطبيق أو عقد اشتراك سهوا، فيمكن للوالدين حينئذ إلغاء الشراء أو الاشتراك مباشرة في آبل “آي تيونز” أو متجر التطبيقات “آب ستور” أو متجر التطبيقات “غوغل بلاي”.