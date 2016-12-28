 البحرين.. وفاة شرطي في هجوم مسلح على سجن «جو» | صحيفة تواصل الالكترونية

البحرين.. وفاة شرطي في هجوم مسلح على سجن «جو»

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البحرين.. وفاة شرطي في هجوم مسلح على سجن «جو»

تواصل- وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم، وفاة شرطي وهروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية، إثر هجوم شنه مسلحون على سجن ‘‘جو للإصلاح والتأهيل‘‘.

وأوضحت الداخلية عبر حسابها على ‘‘تويتر‘‘: أن عملاً إرهابياً وقع اليوم وتمثل في هجوم مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في ‘‘جو‘‘ ما أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف، أثناء تصديه للعناصر الإرهابية، مضيفة، أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبينت الداخلية البحرينية، أنها تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة في الهجوم، وكذلك المحكومين الهاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

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