ملايين الهواتف تودع «واتساب» مع بداية العام الجديد

تواصل – وكالات:

توقع خبراء تقنيون توقف “واتساب” مع بداية العام الجديد، على ملايين الهواتف، بعد أن طورت الشركة التطبيق الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص حول العالم، بتكنولوجيا جديدة، لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف.

وقال الخبراء -بحسب “سكاي نيوز عربية-: “في حال توقف التطبيق على هذه الهواتف، سيكون أصحابها مضطرين لاستبدالها بهواتف أحدث، إذا ما أرادوا الاستمرار في استخدام “واتساب”.

وهذه قائمة بالأجهزة التي لن يعمل عليها تطبيق “واتسات” بدءاً من 1 يناير 2017:

iPhone: سيتوقف واتساب عن العمل على هواتف أيفون “3 جي إس”، وعلى الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل iOS 6.

Android: لن يشتغل التطبيق على هواتف أندرويد 2.1 أو 2.2، كما سيؤثر على الهواتف التي صدرت بين 2010 و2011 ولم يتم تحديثها.

Windows: أي شخص لا يزال يستخدم “ويندوز فون 7” لن يكون قادراً على استخدام واتساب.

Blackberry وNokia: التطبيق سيشتغل في هذه الهواتف حتى يونيو 2017: بلاك بيري Os، بلاك بيري 10، ونوكيا S40 ونوكيا سيمبيان S60.