 بدعم روسي.. «الفيلق الخامس» ميليشيا عسكرية جديدة لنظام الأسد | صحيفة تواصل الالكترونية

بدعم روسي.. «الفيلق الخامس» ميليشيا عسكرية جديدة لنظام الأسد

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بدعم روسي.. «الفيلق الخامس» ميليشيا عسكرية جديدة لنظام الأسد

تواصل – وكالات:

أعلنت قوات الأسد، اليوم الأحد، عن تشكيل ميليشيا عسكرية جديدة بتمويل روسي تحت اسم ‘‘الفيلق الخامس‘‘، مؤكداً أن الرواتب ستتراوح ما بين 125 إلى 200 ألف ليرة سورية، بالإضافة إلى مزايا خاصة باللباس والطعام.

وقال ‘‘بيان‘‘ للنظام نشرته وكالة الأنباء السورية ‘‘سانا‘‘: ‘‘يعلن الجيش العربي السوري عن تشكيل فيلق تحرير سوريا، يضم عشرات الآلاف من المقاتلين النوعيين بدعم روسي‘‘.

واشترط النظام أن يكون المتقدم للالتحاق بالفيلق الخامس، خدم سابقاً في جيش الأسد، لافتاً إلى أن الدعوة مفتوحة للشباب الراغبين في الانضمام إلى الفيلق المذكور بموجب عقود سنوية.

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