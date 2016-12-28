 في 2016.. البحرين الأكثر جذباً للمواطنين تليها الإمارات والكويت | صحيفة تواصل الالكترونية

في 2016.. البحرين الأكثر جذباً للمواطنين تليها الإمارات والكويت

0
في 2016.. البحرين الأكثر جذباً للمواطنين تليها الإمارات والكويت

تواصل- الرياض:

أعلن مركز ‘‘ماس‘‘ للدراسات والأبحاث، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم الأحد، أن البحرين تصدرت قائمة الدول الأكثر جذباً للمواطنين في عام 2016.

وقال المركز في تقرير إحصائي: ‘‘إن نسبة المسافرين إلى البحرين بلغت 23% من إجمالي عدد السياح السعوديين، بعدد 4 آلاف رحلة جوية شملت أكثر من 30 مليون ليلة سياحية‘‘.

وأضاف التقرير، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، حلت في المركز الثاني بجذب نحو 20% من عدد السعوديين، الذين سافروا في عام 2016، وبعدد رحلات يقارب 3 آلاف رحلة، وقيمة إنفاق تزيد عن 14 مليار ريال.

وأشار المركز إلى أن دولة الكويت، جاءت في المركز الثالث بجذب 12% من السعوديين المسافرين جواً، والذين أنفقوا ما يزيد على 8 مليارات ريال، ثم جاءت مصر بالمركز الرابع، بجذب 9% من عدد السياح السعوديين، وقيمة إنفاق 7 مليارات ريال، فيما جاءت قطر المركز الخامس في القائمة بنسبة 7% من أعداد السعوديين المسافرين، بقيمة إنفاق تقترب من 6 مليارات ريال.

شاهد ايضا

«هدف» يستحدث خدمة الاتصال بـ«لغة الإشارة» لذوي الإعاقة

«هدف» يستحدث خدمة الاتصال بـ«لغة الإشارة» لذوي الإعاقة

مغردون يتداولون فتاوى ⁧‫ابن باز‬⁩ ⁧‫وابن عثيمين‬⁩ ⁧‫والألباني‬⁩ عن الاحتفال بأعياد النصارى

مغردون يتداولون فتاوى ⁧‫ابن باز‬⁩ ⁧‫وابن عثيمين‬⁩ ⁧‫والألباني‬⁩ عن الاحتفال بأعياد النصارى

«الخدمة المدنية» تحدد عشر فترات لطلبات تحوير الوظائف الحكومية

«الخدمة المدنية» تحدد عشر فترات لطلبات تحوير الوظائف الحكومية

وصول أول أفواج ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة الأربعاء المقبل

وصول أول أفواج ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة الأربعاء المقبل

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>