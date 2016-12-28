في 2016.. البحرين الأكثر جذباً للمواطنين تليها الإمارات والكويت

تواصل- الرياض:

أعلن مركز ‘‘ماس‘‘ للدراسات والأبحاث، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم الأحد، أن البحرين تصدرت قائمة الدول الأكثر جذباً للمواطنين في عام 2016.

وقال المركز في تقرير إحصائي: ‘‘إن نسبة المسافرين إلى البحرين بلغت 23% من إجمالي عدد السياح السعوديين، بعدد 4 آلاف رحلة جوية شملت أكثر من 30 مليون ليلة سياحية‘‘.

وأضاف التقرير، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، حلت في المركز الثاني بجذب نحو 20% من عدد السعوديين، الذين سافروا في عام 2016، وبعدد رحلات يقارب 3 آلاف رحلة، وقيمة إنفاق تزيد عن 14 مليار ريال.

وأشار المركز إلى أن دولة الكويت، جاءت في المركز الثالث بجذب 12% من السعوديين المسافرين جواً، والذين أنفقوا ما يزيد على 8 مليارات ريال، ثم جاءت مصر بالمركز الرابع، بجذب 9% من عدد السياح السعوديين، وقيمة إنفاق 7 مليارات ريال، فيما جاءت قطر المركز الخامس في القائمة بنسبة 7% من أعداد السعوديين المسافرين، بقيمة إنفاق تقترب من 6 مليارات ريال.