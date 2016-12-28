3 نصائح تساعدك على توفير استهلاك وقود السيارة

تواصل – وكالات:

لاشك أن القيام ببعض الإجراءات البسيطة للسيارة وصيانتها، يوفر عليك كثير من المشكلات، وربما تساعد هذه الصيانة على توفير استهلاك الوقود بشكل كبير، ومن النصائح التي توفر الكثير من الوقود:

1- عدم تجاهل شمعات الإشعال، إذ يمكن أن تسبب شمعة الإشعال البالية في زيادة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30٪، لذلك عليك استبدالها بانتظام، ولا تفترض أن كل شمعات الإشعال يمكن استخدامها حتى 10 آلاف ميل، فالعديد من سيارات 4 سلندر تحتاج إلى شمعات إشعال جديدة كل 30 إلى 60 ميلاً.

2- اصطفاف الإطارات، الإطارات المنحرفة تنسحب ولا تسير بانتظام، ما يجعل السيارة تستهلك المزيد من الوقود، لذا يجب فحص الإطارات بشكل دوري، فذلك يحسن نظام المعالجة، ويحد من تآكل الإطارات.

3- ضغط الهواء: ضبط هواء الإطارات، يساعد في توفير استهلاك الوقود بنسبة 3.3٪ في بعض الحالات.