الجامعة الإلكترونية تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للمواطنين

تواصل – خالد العبدالله:

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة السعودية الإلكترونية، عن توافر وظائف أكاديمية شاغرة للمواطنين على رتبة محاضر، وعضو هيئة تدريس ‘‘أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد‘‘ في مختلف فروع الجامعة.

ونبهت الجامعة، إلى أنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم، ولن يتم الرد عليها، لافتةً إلى أن شروط التقدم هي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب للدرجة من جامعة معتمدة.

3- ألا يزيد عمر المتقدم لوظيفة محاضر عن 35 سنة وذلك وفقاً للائحة الابتعاث.

4- أن يكون المتقدم حاصلاً في مرحلة البكالوريوس على تقدير جيد جداً فما فوق.

5- أن يكون تخصص المتقدم لوظيفة محاضر في الماجستير امتداداً لتخصصه في البكالوريوس (باستثناء كلية العلوم الصحية).

6- أن يكون تخصص المتقدم لوظيفة عضو هيئة تدريس (أستاذ مساعد) في الدكتوراه امتداداً لتخصصه في البكالوريوس والماجستير (باستثناء كلية العلوم الصحية).

7- أن يتقن المتقدم اللغة الإنجليزية باستثناء قسم العلوم الإنسانية.

8- أن يكون المتقدم لقسم الثقافة الإسلامية حاصلاً على المؤهل في التخصص.

9- أن يكون المتقدم لقسم اللغة العربية حاصلاً على المؤهل في تخصص النحو والصرف.

10- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبارات التي يجريها القسم العلمي.

وأوضحت الجامعة، أنه يتاح التقديم على الوظيفة في فرع واحد من فروع الجامعة المعلن عنه، ولا يسمح التقديم على الوظيفة في أكثر من فرع، وتخضع الوظيفة للمنافسة داخل كل فرع من فروع الجامعة المقدم عليه فقط والوظيفة المقدم عليها مخصصه للفرع، ولا يمكن نقل الوظيفة إلى فرع آخر داخل الجامعة، علماً بأن الرد على المتقدم يكون خلال شهرين من تاريخ إجراء المقابلة الشخصية.

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة:

أ- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

ب- صور من الشهادات والمؤهلات والمعادلات (في حال الدراسة في الخارج) مصدقة.

ج- سيرة ذاتية باللغة العربية.

د- صور من الخبرات.

ولفتت الجامعة إلى أن فتح باب قبول الطلبات سيبدأ من يوم الأحد 3 /4 /1438هـ، الموافق 1 /1 /2017م الساعة 8:30 صباحاً، ولمدة عشرة أيام تنتهي يوم الأربعاء 13 /4 /1438هـ الموافق 11 /1 /2017م الساعة 2:00 مساءً.

وبينت أنه يتم التقديم الكترونياً فقط من خلال موقع الجامعة الرسمي.. وللتقديم اضغط هنا