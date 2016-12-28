اليمن.. قوات الشرعية تحبط محاولة تسلل للمتمردين في تعز

تواصل – وكالات:

قالت مصادر عسكرية يمنية: ‘‘إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، صدت اليوم الأحد، محاولات تسلل للمتمردين، على مواقعها في جبل هان غربي تعز، صاحبها إطلاق نار بكثافة‘‘.

وأوضحت المصادر، أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، واصلت غاراتها على مواقع ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في مناطق عدة.

كما قصفت المقاتلات، أهدافاً في حجة وصعدة، بعد أن شنت غارات مكثفة استهدفت مواقع وأهداف للمتمردين في الحجيلة والصليف بالحديدة وباقم والظاهر وكتاف بصعدة، واللواء 63 في محافظة صنعاء، ونقيل بن غيلان في نهم بمحافظة صنعاء أيضاً.