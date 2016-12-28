15 شركة ناشئة في «وادي السيليكون» تجاوزت قيمتهـا 22 مليار دولار

تواصل ـ وكالات:

كشف إحصاء حديث عن أبرز النتائج التي تحققت في وادي السيليكون (وادي تقنية المعلومات بأميركا)، خلال السنوات الخمس الماضية (2012 ـ 2016)، على صعيد الشركات الناشئة، التي قامت على المزج بين الإبداع التقني والذكاء في اختيار وممارسة نماذج أعمال واقعية وناجحة وقابلة للنمو والربح.

وأكد الإحصاء أن هذه النتيجة تتمثل في وصول القيمة المادية لـ15 شركة ناشئة جديدة إلى ما يراوح بين مليار و2.8 مليار دولار لكل شركة، بإجمالي 22.6 مليار دولار تقريباً.

وتعد هذه النتيجة بحسب من أعدوا الإحصاء، باهرة تقنياً واقتصادياً وعملياً وتنموياً، خصوصاً أن جميع هذه الشركات لا يتجاوز عدد العاملين في كل منها 500 شخص.

وتشمل الشركات، “كايلانس” التي أسست عام 2012 م وقيمتها الحالية مليار دولار، “كومباس” التي أنشئت عام م2012، وقيمتها الآن مليار دولار، وشركة “إليوميو” التي أنشئت عام 2014م، وقيمتها تعادل مليار دولار، إلى جانب “كاربون ثري دي”، “أوبن دور”، “أبتيك للتقنية”، “فلاتريون للصحة”، “زووكس”، “إنستا كارت”، “أوسكار”، “كوانيرجي”، “بلو ابرون”، “أفانت”، “زينفيتس” و”بايفوتال للبرمجيات” وجمعيها تعمل في المجال التقني.