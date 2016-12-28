 وزير الصحة يفتتح العيادة المتنقلة للإقلاع عن التدخين | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الصحة يفتتح العيادة المتنقلة للإقلاع عن التدخين

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وزير الصحة يفتتح العيادة المتنقلة للإقلاع عن التدخين

تواصل – عبدالهادي السبيعي:

افتتح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، صباح اليوم الأحد، العيادة المتنقلة للإقلاع عن التدخين بمبنى وزارة الصحة إيذاناً بتدشين مشروع (بيئات عمل صحية).

ويهدف المشروع لخلق بيئة عمل نقية خالية تماماً من التدخين، تحقيقاً لاستراتيجية البرنامج وهي الوصول للمستفيدين من الخدمة في أماكن تواجدهم من خلال العيادات المتنقلة التي تهدف للوصول إلى أكبر عدد من المدخنين.

وتوفر العيادة المتنقلة مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل الخدمات التوعوية، والاستشارات الطبية، والخدمات العلاجية، حيث تستمر لمدة شهر ببهو البرج الثالث بالوزارة، إضافة للعيادة الثابتة بالبرج الأول الدور الخامس.

 

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