 اليمن.. المخلوع «صالح» يستنجد بالحرس الجمهوري لحمايته | صحيفة تواصل الالكترونية

اليمن.. المخلوع «صالح» يستنجد بالحرس الجمهوري لحمايته

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اليمن.. المخلوع «صالح» يستنجد بالحرس الجمهوري لحمايته

تواصل ـ وكالات:

كشف مصدر عسكري في قوات المخلوع صالح، عن سحب كتيبتين من قوات الحرس الجمهوري المرابطة في جبهة نهم شرق صنعاء لتأمين حمايته من قوات الشرعية أو الحوثيين الذين يرون أنّ صالح  خدعهم.

وقال المصدر: إنّ كتيبتين من القوات الخاصة “النخبة” التابعة لقوات الحرس الجمهوري انسحبت الخميس الماضي من جبهة نهم إلى صنعاء لتتولى حماية المخلوع صالح، بحسب صحيفة “المدينة”.

وأكد المصدر أن انسحاب الكتيبتين جاء بناء على توجيهات من صالح نفسه، على إثر التقدم الذي أحرزته قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة صرواح مأرب ونهم صنعاء وتطويق العاصمة من المحورين الشرقي الشمالي والجنوبي الشرقي.

إلى ذلك أحرزت قوات الجيش الوطني الموالي للشرعية اليمنية، انتصارات كبيرة في معقل جماعة الحوثي في صعدة بسيطرتها على مواقع جديدة في جبهة كتاف البقع، فيما تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الشرعية ممثلة في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بجبهات تعز.

وشنت مقاتلات التحالف العربي خلال الساعات الماضية، غارات عنيفة على مواقع وأهداف للمليشيا في محافظات صعدة والحديدة وعمران.

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