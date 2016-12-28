 دراسة تحذر: فقر الدم يُفقد السمع | صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة تحذر: فقر الدم يُفقد السمع

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دراسة تحذر: فقر الدم يُفقد السمع

تواصل – وكالات:

حذرت دراسة طبية حديثة من أن فقر الدم “الأنيميا” ربما تسبب فقدان السمع الحسي والتوصيلي، وأجرى الدراسة باحثون بجامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

ووجد الباحثون أن فقر الدم ارتبط مع زيادة خطر الإصابة بفقدان السمع الحسي العصبي وفقدان السمع التوصيلي.

ولكشف العلاقة بين فقر الدم وفقدان السمع، تابع الباحثون حالة 339 ألفًا و305 من المصابين بفقر الدم، تتراوح أعمارهم بين 21 و90 عامًا.

وفقدان السمع الحسى العصبي، ينتج عن فقدان أو وقوع ضرر بالخلايا الحسية الموجودة بقوقعة الأذن، فيما ينجم فقدان السمع التوصيلي عن مشكلة في الأذن الخارجية أو الوسطى تمنع الصوت من الوصول بصورة ملائمة إلى الأذن الداخلية.

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