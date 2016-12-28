«الاتصالات» تدشن ارتباط بوابة «سعودي» بخدمة «نفاذ»

تواصل ـ الرياض:

دشنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خدمة النفاذ الوطني الموحد (NSSO) “نفاذ” على البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي)، وبذلك تكون الوزارة ثالث جهة حكومية تستفيد من الخدمة بعد وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والعدل.

وتُمكن خدمة “نفاذ” بعد ربطها بمنظومة الخدمات الإلكترونية لبوابة سعودي المستفيد من إجراء وإتمام التعاملات الإلكترونية لكافة الجهات الحكومية خلال تسجيل الدخول مرة واحدة بنفس كلمة السر المستخدمة في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” دون الحاجة إلى إجراء تسجيل دخول وحسابات مختلفة لكل جهة.

وحضر حفل التدشين بمقر الوزارة الوزير محمد بن إبراهيم السويل ومدير عام مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية اللواء طارق بن عبدالله الشدي، الى جانب مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعيبي.

وأوضح الوزير أن هذا الارتباط يأتي ضمن مساعي الوزارة، ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) للارتقاء بمسيرة التحول الإلكتروني في إطار رؤية 2030 التي تضع التطبيق الكامل لمفهوم الحكومة الإلكترونية في كل الجهات الحكومية هدفاً إستراتيجياً.