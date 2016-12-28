أهم الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

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يُقام، مساء اليوم، الأحد الموافق 3 ربيع الآخر 1438 هـ، عددٌ من المحاضرات الدينية، والأنشطة الدعوية، والدروس العلمية، في بعض مناطق المملكة المختلفة.

“كتاب شرح أصول التفسير” محاضرة للحازمي بمكة

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً في إدارة الدعوة والإرشاد سلسلة من المحاضرات التوعوية في جوامع ومساجد محافظة الجموم، التي تهدف إلى معالجة الفكر الضال ومحاربته، حيث يستضيف الجامع الكبير أولى هذه المحاضرات بعنوان “كتاب شرح أصول التفسير”، يلقيها الشيخ إبراهيم سليم الحازمي، وذلك بمقر الجامع بعد صلاة المغرب.

“نعمة الأمن في بلادنا” محاضرة للعمري في مكة

كما سيلقي الشيخ فيصل عبد الله العمري، محاضرة بعنوان “نعمة الأمن في بلادنا” وذلك بجامع سدر بحي الجموم اليوم 3 /4 /1438هـ بعد صلاة المغرب.

“الجنة دار الخلود” محاضرة للحكمي في جدة

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، بالتعاون مع مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة، محاضرة علمية بعنوان “الجنة دار الخلود” يقدمها الشيخ عبد العزيز بن محمد حكمي، وذلك في جامع بن القيم في حي الروابي بعد صلاة العشاء، وتأتي المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها المركز لتوعية المواطنين بأمور دينهم.

“واهتز له عرش الرحمن” محاضرة في جدة

يقيم جامع إمام السنة بمحافظة جدة، محاضرة علمية، مساء اليوم الأحد، بعنوان “واهتز له عرش الرحمن” تلقيها الأستاذة عبير مغربي، وذلك بعد صلاة المغرب بمقر جامع إمام السنة بحي الصفا 11، وتأتي المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة الراتبة التي يقدمها الجامع خلال العام.

“شرح العقيدة التدمرية” درس للشبل في الرياض

يقيم جامع الراجحي في الرياض، مساء اليوم الأحد، الدرس العلمي بعنوان “شرح العقيدة التدمرية” يقدمه الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، وذلك بعد صلاة المغرب، ويأتي الدرس العلمي ضمن البرامج والأنشطة الدعوية للجامع خلال العام الحالي.

“وقفات مع بعض أحاديث فضل الله على عباده” درس بالرياض

يستضيف مجلس ناصر الجديد في الرياض، مساء اليوم الأحد، درساً علمياً بعنوان “وقفات مع بعض أحاديث فضل الله على عباده”، يقدمه الشيخ حامد سعيد الغامدي، وذلك بمقر المجلس عند الساعة 7:45 مساءً، ويأتي الدرس العلمي ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية التي ينظمها المجلس.

“وبشر المؤمنين” محاضرة للأحمد في الدمام

يقيم جامع مبارك عسكر الهاجري في حي النور بالدمام، محاضرة علمية مساء اليوم، بعنوان “وبشر المؤمنين”، يلقيها الدكتور ناصر الأحمد، وذلك بمقر الجامع بعد صلاة العشاء.