 جمعية «مكنون» توقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية الجزيرة | صحيفة تواصل الالكترونية

جمعية «مكنون» توقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية الجزيرة

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جمعية «مكنون» توقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية الجزيرة

تواصل – الرياض:

وقَّعت جمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” وشركة أكاديمية الجزيرة العالمية للتعليم والتدريب اتفاقية تعاون في مجال تدريب وتأهيل منسوبي مكنون.

وقع الاتفاقية عن “مكنون “مديرها التنفيذي الشيخ إبراهيم بن حمد الهدلق، وعن شركة أكاديمية الجزيرة العالمية للتعليم والتدريب العضو المنتدب المهندس عبدالعزيز محمد العواد.

ونصت الاتفاقية، التي مدتها عام كامل، على تقديم شركة أكاديمية الجزيرة العالمية للتعليم والتدريب دعماً مالياً قدره (3.000.000) ريال على مدار ثلاث سنوات لطلاب الجمعية، بواقع مليون ريال لكل سنة حسب البرامج الموضحة في الاتفاقية.

وتتكفل الأكاديمية بنسبة (80%) من تكلفة برامجها، على أن تتكفل مكنون بما نسبته (20%) من قيمتها، كما التزمت الأكاديمية أيضا بتقديم دعم قدره (500.000) ريال على مدار ثلاث سنوات للعاملين حسب البرامج التي نصت عليها الاتفاقية، على أن تتكفل الأكاديمية بنسبة (70%) من تكلفة برامجها، وتتكفل مكنون بنسبة (30%) من قيمتها، تقديرا من الأكاديمية لجهود الجمعية في خدمة المجتمع من خلال تعليم وتحفيظ كتاب الله تعالى.

وأعرب الشيخ إبراهيم الهدلق عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع أكاديمية الجزيرة، التي تعد من الأكاديميات المميزة والناجحة في مجال التعليم والتدريب.

وقال الهدلق: إن الاتفاقية تأتي تماشيا مع خطة الجمعية في تطوير مواردها البشرية وحرصها على مثل هذه الاتفاقيات ينبع من إيمانها بالشراكة والتعاون مع كل المؤسسات التي تقدم خدمات جليلة في مجالات شتى للمجتمع، وتسهم في بنائه وتطويره، كما أكد أن الجمعية تربطها اتفاقيات شراكة وتعاون مع كثير من المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية.

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