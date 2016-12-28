طائرة أمريكية تهبط اضطرارياً بعد مشاجرة بسبب «الحمّام»

تواصل – وكالات:

اضطرت طائرة تابعة لشركة الطيران الأمريكية “Delta Air Lines” للعودة إلى المدرج، وذلك بعد إقلاعها بقليل بسبب عدم احترام راكبة لتعليمات طاقم الطائرة.

وقالت قناة “ABC News” الأمريكية، إن الطائرة أقلعت من مطار في ولاية منيابولس باتجاه لوس انجلس، وأن راكبة قررت الذهاب إلى الحمام في وقت غير مسموح فيه للركاب بالتحرك، وعندما حاول طاقم الطائرة منعها اندلعت مشاجرة وارتفع الصياح بعد أن التحق بها مرافقها.

وحذر الطيار الركاب من أنه سيضطر إلى العودة في حال عدم التزام الهدوء، وبالفعل قرر العودة بالطائرة إلى المطار الذي أقلع منه وتم إخراج المرأة ومرافقها وإيقافهما في انتظار توجيه تهمة مخالفة القوانين الفيدرالية والمحلية.

وذكرت تقارير أنه تم إطلاق سراح الثنائي وهما “Blake Adam Fleisig” البالغ من العمر 35 عاما وهو من لوس أنجلوس، و”Christine Anne Koosmann” البالغة من العمر 36 عاماً من إيدينا، بكفالة قدرها 78 ألف دولار، في انتظار وقوفهما أمام المحكمة بتاريخ 13 يناير 2017 بتهمة السلوك غير المنضبط وعرقلة رجال الشرطة.