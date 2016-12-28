 «إعادة تغريد» قد تقود «فايز المالكي» إلى السجن | صحيفة تواصل الالكترونية

«إعادة تغريد» قد تقود «فايز المالكي» إلى السجن

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«إعادة تغريد» قد تقود «فايز المالكي» إلى السجن

تواصل ـ الرياض:

رفعت إحدى المؤسسات الصحية، قضية على الممثل فايز المالكي لإعادته نشر تغريدة كتبها مواطن على “تويتر”، ينتقد فيها التعامل الذي تواجهه والدته في مؤسسة صحية، ويطالب بالتدخل لإنقاذها والوقوف معه.

وبحسب الكاتب الصحفي، صالح الشيحي، في مقال “رتويت خلف القضبان” الذي نُشر اليوم بصحيفة “الوطن”، فإن المالكي يتوقع دخوله السجن بسبب مطالبة المؤسسة بتطبيق نظام الجريمة المعلوماتية ضده.

وقال الشيحي في مقاله: “لا أدافع عن المالكي، لكن المشهد مؤلم، أتحدث عن الشخصية الاجتماعية الشهيرة فايز المالكي، الذي أمسى وكأنه مؤسسة خيرية متنقلة، يبذل اسمه، وشهرته، وعلاقاته، لخدمة المجتمع من حوله”.

وأضاف: “المالكي يُقدم عملاً اجتماعياً هو أكبر مثال لمفهوم زكاة الشهرة، ربما، بل هو البوابة الأكبر التي عبر خلالها نحو قلوب الناس”.

 

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