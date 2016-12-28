هولندا.. إضرام النيران في مركز إسلامي بكولمبورج

تواصل – وكالات:

اندلع حريق في مركز إسلامي، فجر الخميس الماضي، في بلدة كولمبورج الهولندية، فيما تحوم الشبهات حول أشخاص تابعين لإحدى المجموعات اليمينية المتشددة في البلاد.

ووفق ما نشر موقع صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد أظهرت عدة مقاطع فيديو إسراع رجال المطافئ إلى المبنى للتأكد من خلوه من المصلين، وكذلك محاولة السيطرة على ألسنة النيران وكميات الدخان المتصاعد.

وتواجدت فرق الإسعاف بكثافة تحسباً لوجود مصابين بالمكان، غير أن الشرطة أكدت في وقت لاحق عدم وجود أية أضرار بشرية.

وتشتبه شرطة البلدة في بعض الأفراد المحسوبين على مجموعات يمينية متشددة وراء إضرام النار في المركز الإسلامي، الذي تعود ملكيته إلى جمعية الأفراد المسلمين في كولمبورج.