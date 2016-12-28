«آبل» تعتزم تخفيض إنتاج «آيفون 7» بنسبة 10%

تواصل- وكالات:

كشفت تقارير صحفية حديثة، أن شركة “آبل” تعتزم تخفيض حجم ما تنتجه من هاتفها الذكي “آيفون 7″، وذلك بسبب تراجع مبيعاته عالمياً.

وأكد موقع “نيكاي”، استناداً على معلومات من إحدى الشركات الموردة، أن آبل ستخفض إنتاج هواتف “آيفون” بنسبة 10%، مع التركيز بشكل أكبر على هاتفي “آيفون7″ و”آيفون7 بلس”.

وبحسب الموقع فإن آبل تحاول بهذا الخفض تجنب مشكلة مماثلة وقعت مع الهاتف السابق “آيفون 6 إس”، مع تكدس الكميات التي أنتجتها من الهاتف، بسبب تراجع المبيعات في الربع الأول من 2016.

ووفقاً لبيانات المصدر الخاص بموقع “نيكاي” فإن خفض الإنتاج سيبدأ في الربع الأول من 2017.

وبحسب آراء محللين فإن آبل لم تتمكن من تحقيق استفادة كبيرة من تعثر منافستها سامسونج، وتحديداً المشكلات التي واجهتها مع هاتف جالاكسي نوت 7، حيث لم يحقق هاتف “آيفون 7” المبيعات المتوقعة.