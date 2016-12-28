لرفع معدل الأداء.. تعديلات تقنية على «بي إم دبليو M Coupé»

تواصل ـ وكالات:

أجرت شركة جي باور تعديلات تقنية على سيارة بي إم دبليو الفئة الأولى M Coupé، لرفع معدلات الأداء وزيادة الملامح الرياضية.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن نسختها G1 V8 Hurrican RS تنطلق بقوة 600 حصان، تستمدها من محرك ثماني الأسطوانات على شكل حرف V.

وتتسارع السيارة بفضل هذه القوة الهائلة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4ر4 ثانية فقط، كما تصل سرعتها القصوى إلى 330 كلم/س.

وتعتمد نسخة جي باور المعدلة على مجموعة تعليق جديدة وجنوط مصنوعة من معدن خفيف، ومكابح سيراميك/كربون الخاصة برياضة السباقات، بالإضافة إلى غطاء حيز الأمتعة من ألياف الكربون، والذي أضفى على السيارة المزيد من الملامح الرياضية، فضلا عن خفض الوزن الكلي للسيارة.