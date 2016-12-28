 «أفاتار».. جهاز جديد لكشف الكذب في المطارات الدولية | صحيفة تواصل الالكترونية

«أفاتار».. جهاز جديد لكشف الكذب في المطارات الدولية

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«أفاتار».. جهاز جديد لكشف الكذب في المطارات الدولية

تواصل – وكالات:

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن أن باحثين عمموا جهازاً لتحري الكذب أطلقوا عليه الاسم “أفاتار” ويمكنه الكشف عن مجرمين محتملين في المطارات، وأنه يستخدم مجموعة من أجهزة الاستشعار للكشف عن علامات الكذب لدى الإنسان.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم قريباً تزويد المطارات الدولية بهذا الجهاز الذي يستقبل المسافرين الدوليين من خلال أكشاك للكشف عن الكذب قبل عبورهم الحدود، وأنه بمجرد أن يصبح المسافر مشبوهاً فإنه يتعرض لمزيد من التفتيش.

وبدأت التجارب على هذا الجهاز بالفعل عبر وكالة خدمات الحدود الكندية، ومن المؤمل أن يتمكن من المساعدة في الكشف عن المجرمين وحتى عن المجرمين المحتملين.

ويستخدم هذا الجهاز أو الروبوت برمجيات العين مع مجموعة من أجهزة الاستشعار لالتقاط الإشارات الفسيولوجية التي تشير إلى أن الشخص الذي أمامه يكذب، حيث سرعان ما يتم تحويله للتفتيش بشكل أدق.

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