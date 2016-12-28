مزايا وعيوب الحواسيب اللوحية مُنخفضة التكلفة

تواصل ـ وكالات:

أجرت هيئة اختبار السلع والمنتجات في العاصمة الألمانية برلين، اختباراً على 11 موديلاً من الحواسيب اللوحية المتوافرة في الأسواق.

وقالت الهيئة: إنّ الشركات عادةً تطرح أجهزة منخفضة التكلفة وموديلات فاخرة، حيث تمتاز الحواسيب اللوحية بأداء جيد يُقارب الفاخرة.

وأشارت مجلة “تست” الألمانية إلى أن أسواق الإلكترونيات تزخر بحواسيب لوحية منخفضة التكلفة ذات أداء جيد.

وأكد الخبراء الألمان أن توافر المزايا العملية ببعض التجهيزات، مثل شاشة AMOLED أو الماسح الضوئي لبصمة الأصابع ليس ضروريا.

ولفتوا إلى أن قدرات الحوسبة الفائقة وإمكانات الرسوميات العالية، التي تمتاز بها الحواسيب اللوحية الفاخرة، لا تكاد تكون ملحوظة في الاستخدامات اليومية، وتظهر أهميتها فقط عند تشغيل الألعاب ذات التقنية ثلاثية الأبعاد 3D.

ونبهوا إلى عيوب يجب أن يضعها المستخدم في الحسبان، أهمها أن الشاشة والبطارية تكون مجهزة بجودة سيئة عند استعمال الحواسيب اللوحية منخفضة التكلفة، وتكون الشاشة عُرضة للخدوش، وتظهر الخطوط بشكل غير واضح، مع طول فترة شحن البطارية، وقصر مدة التشغيل.