5 أسباب وراء انتفاخ المعدة

تواصل – وكالات:

كشف تقرير نشره الموقع الأمريكي “tapoos” المعني بشؤون الصحة، عن 5 مشاكل يُمكن أن تُسبّب انتفاخاً في المعدة.

سرطان البنكرياس

ويُعد سرطان البنكرياس أول أسباب الانتفاخ، مع آلام في الظهر العلوي، وفقدان للشهية واصفرار الجلد نتيجة الإصابة بـ”الصفراء”.

احتباس الماء في البطن

وثاني المشاكل هي احتباس الماء في البطن، والذي قد يكون علامة واحدة لعدة أمراض بالكبد، منها الكبد الدهني وتليف الكبد وسرطان الكبد.

الانسداد المعوي

وثالث الأسباب التي يترتب عليها انتفاخ المعدة وعدم القدرة على الذهاب للحمام وجود انسداد معوي أو الفتق.

سرطان المبيض

ويُعتبر سرطان المبيض رابع الأسباب وأكثرها عدوانية، حيث يستوجب الكشف المبكر قبل انتشاره في الحوض وما يترتب عليه من آلام في البطن، ونزيف من المستقيم”.

الانتفاخ والألم

ويُشكّل الانتفاخ والألم وعدم الشعور بالارتياح آخر المشاكل التي تُسبّب انتفاخاً في المعدة، باعتبارها مؤشراً على مرض “كرون” الذي يكون أكثر ألماً.