موجز الصباح| مؤتمر صحفي للمتحدث الأمني.. وتفاصيل جديدة عن «حساب المواطن»

تواصل – الرياض:

ظهر اليوم.. مؤتمر صحفي للمتحدث الأمني بوزارة الداخلية

يعقد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، ظهر اليوم الأحد الموافق 3-4-1438هـ، مؤتمراً صحفياً بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي.

ومن المتوقع أن يكشف المتحدث الأمني خلال المؤتمر عن نتائج الجهود الأمنية في الفترة الأخيرة.

«حساب المواطن» يدعم الغذاء وتملّك السكن للمستفيدين في المستقبل

تصدّرت بدل الإصلاحات للأسر المستفيدة، في برنامج “حساب المواطن”، وثيقة تحقيق التوازن المالي 2020، على أن يُصبح لاحقاً برنامجاً شاملاً لكافة الإعانات الحكومية عبر بوابة واحدة.

وأظهرت الوثيقة، أن البرنامج يدعم مستقبلاً المعاش والغذاء وباحثي العمل، وتملّك السكن، ودعم الإيجار، والخدمات الصحية والتأمين الصحي، ومكافآت الطلاب، والتعليم بكل مراحله.

محاكمة مواطنين رصدا تحركات الدوريات الأمنية لنشرها عبر قروب «الحوثية تجمعنا»

بدأت هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك دعاوى قضائية ضد مواطنين اثنين في مجموعتين بتطبيق «واتساب» حملت اسمي «كبار الشخصيات» و«الحوثية تجمعنا»، حيث رصد تحركات الدوريات الأمنية.

عضو بـ«كبار العلماء»: ترك «المنصب» شرط التوبة لحاملي «الشهادة المزورة»

قال عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الدكتور أحمد بن علي المباركي، إن تولي المناصب بالشهادات المزورة حرام، وأن التوبة من هذا الذنب لا تكتمل إلا بالتخلي عن المنصب المكتسب بالشهادة ذاتها.

وصفة العلاج بالكمون غير مفيدة في تخسيس البطن

حذّر أطباء من التعامل مع بعض ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوصفات الطبية والعلاج بالأعشاب، مشيرين إلى أن وصفة الكمون لعلاج التخسيس مجرد شائعات.

سفير المملكة بالخرطوم: الإفراج عن السجناء السعوديين في السودان قريباً

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الخرطوم، علي حسن جعفر، حل القضايا الاستثمارية للسجناء “السعوديين” في السودان قريباً.

نايف الصحفي: التهنئة ببداية «العام الميلادي» تشبه باليهود والنصارى

قال الداعية، نايف الصحفي، إنه لا يجوز التهنئة ببداية العام الميلادي، مشيراً إلى أنه ليس عاماً شرعيا، بل إن العام الهجري يرى بعض أهل العلم أن التهنئة ببدايته ليس لها أصل شرعي.