قريباً.. 3 آلاف مصنع في أوّل مدينة «سعودية – تركية» بالمملكة

تواصل – المدينة المنورة:

أعلن رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، منير بن ناصر، بدء العمل في المدينة الصناعية “السعودية -التركية” نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وقال ناصر: إنّ المدينة تحتوي على 3 آلاف مصنع، لإنتاج ما بين 80-90 من الصناعات المتنوعة، على غِرار نظيرتها في اسطنبول.

وأوضح أن الغرفة وشركة جزيللار التابعة للغرفة التجارية في جبزي التركية وقعتا اتفاقية تعاون، لإقامة مدينة صناعية بمواصفات عالمية في المدينة المنورة برأسمال سعودي تركي يُقدّر بنحو 188 مليون ريال.

وكشف عن عمل يجري لإنشاء شركة سعودية بنسبة 100% تحت مظلة الغرفة التجارية في المدينة، برأسمال مقتصر على رجال الأعمال والمستثمرين المنتسبين للغرفة، وذلك بشأن تنفيذ المدينة الصناعية.

وأشار ناصر، إلى تشكيل لجنة من عضوية مجلس إدارة الغرفة واللجنة الصناعية، فيما تتولى شركة جزيللار إنشاء محطات التقنية، وتأسيس المصانع، وتشغيل المدينة، كما ستنشئ عددًا من الشركات التركية مصانع لها داخل المدينة، فيما يؤسس الجانب السعودي شركة مساهمة مغلقة لمنتسبي الغرفة البالغ عددهم 24 ألف سجل.

وأوضح أن المدينة تحت إشراف هيئة المدن الصناعية، بمساحة 10 ملايين م2، وتقع جنوب غرب المدينة المنورة.

وحدد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، يناير الجاري لعقد الاجتماع الثاني بين الطرفين في المدينة المنورة، وتحديد الخطّة التنفيذية التي يتم خلالها البدء في وضع الملامح التفصيلية للمشروع.