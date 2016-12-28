 «الأحمدي» يتبرع بقطعة أرض للجنة تنسيق أوقاف ما وراء النهر بمكة (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأحمدي» يتبرع بقطعة أرض للجنة تنسيق أوقاف ما وراء النهر بمكة (صور)

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«الأحمدي» يتبرع بقطعة أرض للجنة تنسيق أوقاف ما وراء النهر بمكة (صور)

تواصل – مكة المكرمة:

أعلن رجل الأعمال يوسف عوض الأحمدي، وقف قطعة أرض في مكة المكرمة لتكون مقرًّا دائماً للجنة التنسيقية لنُظار أوقاف بلاد ما وراء النهر، وذلك خلال الحفل الختامي لأنشطة وبرامج اللجنة التنسيقية الذي أقيم مساء يوم الجمعة بقاعة مجمع إمام الدعوة تحت رعاية رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، ثمّ ألقى الدكتور نجم الدين الأنديجانيّ رئيس اللجنة كلمته، ثم كلمة الجمعية العموميّة للجنة التي ألقاها العميد متقاعد يوسف بن عبدالكريم مرزا، ثمّ ألقى رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة سابقاً الشيخ عبدالرحمن الحسيني كلمة، وبعدها تم عرض فيلم وثائقيّ عن أنشطة اللجنة خلال عام 1437.

وبعد ذلك، ألقى الدكتور حسن بخاري إمام المسجد الحرام كلمة راعي الحفل، واختتم الحفل بتكريم 30 شخصاً ومؤسسة.

حضر الحفل عددٌ من أصحاب الفضيلة والسعادة والقنصل التركي فكرت اوزار، وأعضاء الجمعية العمومية والإدارية للجنة.

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