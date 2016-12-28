أصحابه روجوا له على «تويتر».. المجتمع يرفض إقامة حفل غنائي في جدة 

تواصل- خالد العبد الله:

فشلت توقعات الإستطلاع الذي أجراه حساب “فعاليات جدة” على موقع “تويتر” في كسب تأييد مناصرين له لإقامة حفل غنائي.

وقد أجرى حساب “فعاليات جدة”، استطلاعاً للرأي في موقع “تويتر” بشأن “هل أنت مع أو ضد إقامة حفل غنائي في جدة ؟ حيث جاءت نتائج الاستطلاع غير متوافقة مع توجهات القائمين على الحفل، مما دفع بأصحاب الحساب إلى حذف التغريدة بعد رفض 67% من الجمهور للحفل الذي توقّع منظموه تجاوب المجتمع معهم مقابل تأييد 33% فقط.

ودشن مغردون على موقع “تويتر”، هاشتاق حمل وسم #أوقفوا_حفل_محمد_عبده_بجدة ، رفضوا من خلاله إقامة الحفل.

وكتب مغرد تعليقاً على الاستطلاع: “سئل النبي صلى الله عليه وسلم: “أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث” يجب الإنكار حتى لانهلك جميعاً”.

من جهتها علّقت المغردة لمياء محمد قائلة: “جنودنا على الحد يستشهدون وهؤلاء يجيبون من يغني! ويفرح! هذا يدل على قلة وطنية وهذي تجي من اللي مالهم صلاحيات يتجندون”.

وأضاف صاحب الحساب علي أبو فهد: “انظروا إلى اعتذارهم من حذف التغريدة وهو أقبح من فعلهم، لكن من أمن العقوبة أساء الأدب”.

وعلّق مغرد آخر قائلاً: “اجل حفل غنائي !! وبالقرب من بيت الله يا لي ما تستحون !! لا خوف من الله ولا حيا من ناس !!”.

وكتب صاحب الحساب أبو عبير: “لابد أن يعرف الجميع أن الشعب السعودي شعب محافظ ولا يرضى بهذه الحفلات الغنائية الدخيلة علينا”.