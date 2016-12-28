نايف الصحفي: التهنئة ببداية «العام الميلادي» تشبه باليهود والنصارى

تواصل – نايف الحربي:

قال الداعية، نايف الصحفي، إنه لا يجوز التهنئة ببداية العام الميلادي، مشيراً إلى أنه ليس عاماً شرعيا، بل إن العام الهجري يرى بعض أهل العلم أن التهنئة ببدايته ليس لها أصل شرعي.

وأضاف الصحفي في تصريح لـ”تواصل” أنه لابد للمسلم من أن يعتز بدينه وقيمه ومبادئه ويحاول قدر المستطاع بأن لا يتشبه بأعداء الدين، ويكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في قلبه حب لهم والمرء يحشر يوم القيامة مع من أحب.

وأوضح أنه إذا رأيت الناس تنساق لمثل هذا الشيء فهو مصداقاً لحديث الرسول الكريم عن أنه انتشر التشبه باليهود والنصارى في آخر الزمان ولو دخلوا جحر ضبً لدخلتموه.

وأشار الصحفي إلى أنه أمر محزن ما نراه من بعض شبابنا وبناتنا التساهل في هذه الأمور وأنها من الأمور البسيطة، متساءلاً: “كيف نفرح بأعوام انقضت وتقربنا من لقاء ربنا عز وجل وماذا قدمنا فيها والعام الذي يمضي سيكون حجة لك أو عليك، فانقضاء الأعوام والأزمنة لا تجعل الإنسان يفرح بل تجعله يقف مع نفسه وقفة محاسبة عن ما قدمه ليرضي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم”.