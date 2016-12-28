«حساب المواطن» يدعم الغذاء وتملّك السكن للمستفيدين في المستقبل

تواصل – الرياض:

تصدّرت بدل الإصلاحات للأسر المستفيدة، في برنامج “حساب المواطن”، وثيقة تحقيق التوازن المالي 2020، على أن يُصبح لاحقاً برنامجاً شاملاً لكافة الإعانات الحكومية عبر بوابة واحدة.

وأكّدت الوثيقة التي أعلنتها وزارة المالية أن “حساب المواطن” يحظى برؤية مستقبلية شاملة، فضلاً عن الدعم النقدي الذي سيتم تقديمه في مرحلته الأولى بعد فتح باب التسجيل في فبراير المقبل.

وأظهرت الوثيقة، أن البرنامج يدعم مستقبلاً المعاش والغذاء وباحثي العمل، وتملّك السكن، ودعم الإيجار، والخدمات الصحية والتأمين الصحي، ومكافآت الطلاب، والتعليم بكل مراحله.

وذكرت الوثيقة أن البوابة الخاصة به تعتبر نظاماً موحّداً لتقييم الأهلية باستهداف الفئات المستحقة بشفافية وفاعلية أكبر، وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطن، وتوفير المصروفات الحكومية عبر توحيد الاستثمار في الأصول والأنظمة المتعدّدة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت سابقاً أن الدعم يتشكل وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد، ويخضع البرنامج للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.