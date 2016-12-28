 بالقوة الجبرية.. إيقاف مُفحّطَين في موكب «عرس» بالقريات | صحيفة تواصل الالكترونية

بالقوة الجبرية.. إيقاف مُفحّطَين في موكب «عرس» بالقريات

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بالقوة الجبرية.. إيقاف مُفحّطَين في موكب «عرس» بالقريات

تواصل – الجوف:

أوقفت دوريات المرور في محافظة القريات مفحطين بالقوة الجبرية، وذلك خلال استعراضهما والقيادة من دون لوحات أثناء موكب عرس.

وأكد مدير مرور القريات العقيد عبدالعزيز بن محمد البريذع، أن الدوريات نجحت في رصد جميع المشاركين في «الزفة»، مشيراً إلى التحفظ على مفحطَيْن عرَّضا حياتهما والآخرين للخطر، حسب “عكاظ”.

ولفت البريذع إلى إحالة المفحطين إلى الهيئة للفصل في المخالفات المرورية وتطبيق النظام بحقهما، مرجعاً سرعة ضبطهما في أقل من ربع ساعة من ورود البلاغ لغرفة العمليات إلى سرعة نشر العناصر السرية والتحري.

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