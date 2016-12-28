سفير المملكة بالخرطوم: الإفراج عن السجناء السعوديين في السودان قريباً

تواصل – الرياض:

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الخرطوم، علي حسن جعفر، حل القضايا الاستثمارية للسجناء “السعوديين” في السودان قريباً.

ولفت جعفر، إلى أنه تمّ توكيل محامين من السفارة، إضافةً إلى آخرين اختارهم السجناء للترافع عنهم.

وقال السفير تعليقا على قضايا السجناء: “قضاياهم شعبية لا دبلوماسية”، مضيفاً “لم ولن يهدأ لنا بال ما لم ينته موضوع السعوديين المسجونين في السودان”، بحسب “عكاظ”.

من جهته، ذكر مصدر أمني في سجون السودان، إن عدد الموقوفين السعوديين اثنان فقط وهما بصحة جيدة.

ونوّه إلى أنه لم يحدث تبادل سجناء بين الرياض والخرطوم في الفترة القريبة، باعتبار أنه لا يوجد سجناء سعوديون على ذمة قضايا في السودان.

وأوضح السجينان، المحكومان بالسجن 13 عاما و3 أعوام، على خلفية قضايا استثمارية، أنهما دفعا ثمن جهلهما بقوانين الاستثمار السودانية، وذلك لعدم وجود مكتب للاستثمار في سفارة المملكة بالخرطوم حينها.

وبيّن السجينان أن الوضع تغيّر منذ قدوم السفير جعفر، مستشهدين بطلبه إحضارهما واستماعه لمطالبهم وتوفيره كل حاجاتهم.

وقال السجينان: السفير نقلنا إلى سجن آخر أفضل، ووفّر لنا العلاج في أفضل المستشفيات، وتواصل مع عِدّة جهات لحل مشكلتهم شخصياً.