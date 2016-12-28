محاكمة مواطنين رصدا تحركات الدوريات الأمنية لنشرها عبر قروب «الحوثية تجمعنا»

تواصل – الرياض:

بدأت هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك دعاوى قضائية ضد مواطنين اثنين في مجموعتين بتطبيق «واتساب» حملت اسمي «كبار الشخصيات» و«الحوثية تجمعنا».

ورأى المدعي العام ما ورد في المجموعتين مساسا بأمن الوطن واستقراره والوقوف ضده في زمن الحرب وتأييد عدوها.

وعُقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين يوم الخميس الماضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، إذ تقدم الادعاء بلائحة الاتهامات ضد المدعى عليه الأول، منها تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة من خلال اشتراكه في القروب المسمى «كبار الشخصيات»، والذي يتضمن محتويات تمس أمن الوطن واستقراره والوقوف ضده في زمن الحرب وتأييد عدوها، وحيازة عدد من الصور الإباحية المجرمة والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

فيما اتهم المدعى عليه الثاني بارتكابه جريمة تصوير مركبة رجل الأمن بواسطة جواله وإرسالها على تطبيق «واتساب» بهدف نشر مواقع الدوريات الأمنية للإخلال بالأمن، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة من خلال تصويره مركبة رجل أمن ونشر الصورة عبر تطبيق «واتساب» في القروب المسمى (الحوثية تجمعنا) بقصد رصد الدوريات الأمنية وتحديد مواقعها وتحركاتها وما تقوم به من مهمات أمنية من أجل تحقيق أهدافهم ومخططاتهم التي تسعى إلى الإخلال بالأمن والاستقرار، وحيازة مجموعة من المقاطع الإباحية والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية – وفقاً لـ”عكاظ”-.