 الرياض.. مفحط يفقد السيطرة على سيارته ويهدد حياة متجمهرين (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

الرياض.. مفحط يفقد السيطرة على سيارته ويهدد حياة متجمهرين (فيديو)

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تواصل – بدر العبدالرحمن:

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فقد أحد المفحطين السيطرة على سيارته؛ ما أدى إلى وقوع حادث اصطدام مع سيارة أخرى وتهديد حياة عدد كبير من الأشخاص الذين تواجدوا في الموقع.

وأوضح الفيديو سيارات تمارس التفحيط وتسير بسرعة عالية، إلا أن السيارة الأخيرة بينها انحرفت بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها، فاصطدمت بعمود إنارة على يمين الشارع، وهددت حياة شخصين كانا يقفان على يمين الطريق.

واستكملت السيارة طريقها بفعل قوة الاصطدام وتحولت إلى السير ومقدمتها للخلف لتصطدم بسيارة جمس كانت تقف على يمين الطريق، وتسقط عددًا من الأشخاص الذين كانوا على سطحها وكادوا أن يقتلوا في الحادث، الذي قيل إنه وقع أمس (الجمعة)، عند سور نادي النصر بالرياض.

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