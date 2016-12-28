 «الحصيني»: الاثنين القادم بداية الشولة آخر نجوم المربعانية | صحيفة تواصل الالكترونية

«الحصيني»: الاثنين القادم بداية الشولة آخر نجوم المربعانية

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«الحصيني»: الاثنين القادم بداية الشولة آخر نجوم المربعانية

تواصل – بدر العبد الرحمن:

قال الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، اليوم الأحد، إن “الشولة النجم الثالث من المربعانية أيامه 13 – بدايته الإثنين ١٤٣٨/٤/٤هـ – وهو آخر نجوم المربعانية”.

وأضاف “الحصيني” في تصريح صحفي: أنه “يستمر في الشولة البرودة والصقيع متى ماهبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري خاصة كلما تم الاتجاة شمالاً من المملكة وشمال الوسطى”.

وأشار إلى أن آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال المملكة هو نهاية آخر نجوم المربعانية، مبيناً أنه يزرع فيه أيضاً المشمش والخوخ والحبة السوداء والبطيخ والبذنجان، وتهاجر فيه طيور القطاالماعي.

وتابع “الحصيني”: يوافق دخول الشولة تقدم رياح أصلها قطبي بارد تسببت في سقوط بعض الثلوج على تركيا وشمال سوريا وأقصى الحدود العراقية الشمالية، متوقعاً رياح مثيرة للأتربة معظمها خفيف وانخفاض في الحرارة على الشمالية والمدينة ثم الوسطى والشرقية.

وتوقّع تشكل الصقيع على أجزاء من المنطقة الشمالية بحيث تقترب من الصفر على الشمالية والوسطى تقترب من الخمس درجات والشرقية والمدينة من ٩ إلى ١٣ درجات.

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