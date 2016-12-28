شرطة ميانمار تعتقل عشرات الروهنجيا وتعتدي عليهم بالضرب (فيديو)

تواصل – وكالات:

أظهر مقطع فيديو بثته وكالة “أراكان” اعتقال الشرطة الحكومية في ميانمار عشرات من المسلمين الروهنجيا بطريقة تعسفية ومهينة، والاعتداء عليه بالضرب والسب.

وحشدت الشرطة ميانمار عشرات الشباب من المسلمين الروهنجيا شمال مدينة منجدو الواقعة في الشمال الغربي لإقليم “أراكان”، وأجبرتهم على وضع أيديهم خلف رؤوسهم، بينما يقوم جندي آخر بتصوير المشهد عبر هاتفه المحمول.

يأتي هذا في ظل إنكار سلطات ميانمار وقوع أي انتهاكات من قبل الجيش أو الشرطة، حيث أصدرت لجان شكلتها الحكومة لتقصي الحقائق بياناً قالت فيه إن وسائل الإعلام الدولية تنشر معلومات مغلوطة بشأن اضطهاد الروهنجيا.