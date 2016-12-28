المفتي: البيعة حكم شرعي من أحكام الإسلام (فيديو)

تواصل – سعود الخالد:

قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: إن البيعة حكم شرعي من أحكام الإسلام يبايع المسلمون به من يرونه أهلاً لولايتهم.

وأوضح المفتي في حديث مع قناة “الإخبارية”: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) حث الصحابة أن يكون أبو بكر الصديق خليفة عليهم، فعاهد الصحابة أبا بكر بالخلافة، والذي بدوره عهدها لعمر بن الخطاب وبايعه الصحابة؛ ومن ثم عاهد عمر لعثمان بن عفان وبايعه الصحابة؛ ومن ثم عهدها عثمان لعلي بن أبي طالب، الذي بايعه الصحابة أيضاً.